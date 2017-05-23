(Görüntülü Haber) Tokat'ta organize sanayi bölgesinde yangın (1)

TOKAT Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir marketler zincirinin deposunda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. OSB’de faaliyet gösteren bir marketler zincirinin deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri çalışanları korku dolu gözlerle yangının söndürülmesi çalışmalarını izledi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.