(Görüntülü Haber) Tokat'ta ikiz plakalı otomobil alarmı

TOKAT'ta kent merkezinde aynı marka ve modeldeki ikiz plakalı iki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi. Haciz nedeniyle yakalaması olan otomobile, ikiz plaka takıldığı tespit edildi. Kent merkezinde, Niksar Yolu Kavşağında, cadde üzerinde karşı karşıya park halinde olan aynı marka ve modeldeki ikiz plakalı sotomobiller polis ekiplerini alarma geçirdi. Kavşak içerisinde bulunan MOBESE kameralarını takip eden polis memurları park halindeki otomobillerin plakalarının aynı olduğunu fark etti. Bunun üzerine otomobillerin bulunduğu kavşağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında araç sahipleri de olay yerine geldi. Salim K.'ye ait 34 UM 9036 plakalı otomobilin gerçek plakasının 60 BE 257 olduğu tespit edildi. Sahte plaka takan Salim K.'nin otomobilinin haciz nedeniyle yakalaması olduğu öğrenildi. 34 UM 9036 plakalı otomobilin sahibi Sezgin K. ise sahte plakalardan bilgisinin olmadığını söyledi. Polis ekipleri, araçlarda yaptığı incelemenin ardından ruhsat sahiplerini ifadelerini almak için Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Sahte plaka takan Salim K.'ye ait haciz yakalamalı otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.