ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 TIR'ın dorselerine zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Mardin'den Ankara'ya 2 TIR'la kaçak sigara getirildiği tespit edildi. TIR'ları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., M.N.A., A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) TIR zulasında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 TIR'ın dorselerine zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari...
13 Nisan 2018 Cuma 15:13
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