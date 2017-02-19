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(Görüntülü Haber) TIR şoförünün kurusıkı tabancayla intihar şovu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da, kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen 48 yaşındaki Süleyman B., başına kurusıkı tabanca dayayarak kendini TIR'a kilitledi. Camdan giren arkadaşı, Süleyman...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da, kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen 48 yaşındaki Süleyman B., başına kurusıkı tabanca dayayarak kendini TIR'a kilitledi. Camdan giren arkadaşı, Süleyman B.'yi ikna ederek polise teslim olmasını sağladı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Davutkadı Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Toplam 30 bin lira kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen TIR şoförü evli 2 çocuk babası Süleyman B., kendini kullandığı TIR'ın şoför kabinine kilitleyerek başına tabanca dayadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Süleyman B.'yi araçtan indirmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Süleyman B.'yi tanıyan esnaf da, çay ikram etti. Süleyman B. olay yerine çocuklarının gelmesine rağmen ikna olmazken, babalarının elinde tabancayı gören çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra bir arkadaşı TIR’ın camından içeri girerek, Süleyman B.'yi ikna etti. Polis tarafından kontrol altına alınan ve elindeki tabanca kurusıkı olduğu anlaşılan Süleyman B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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