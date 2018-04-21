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(Görüntülü Haber) TIR şoförü, aracında ölü bulundu

BOLU'da, geceyi yük almak için geldiği fabrikanın garajına park ettiği TIR'da geçiren Muhammed Özbakan (57), sabah ölü bulundu. Bolu'da nakliyecilik yapan Muhammed Özbakan, dün öğle saatlerinde yük almak için Aşağısoku Mahallesi'ndeki...

BOLU'da, geceyi yük almak için geldiği fabrikanın garajına park ettiği TIR'da geçiren Muhammed Özbakan (57), sabah ölü bulundu. Bolu'da nakliyecilik yapan Muhammed Özbakan, dün öğle saatlerinde yük almak için Aşağısoku Mahallesi'ndeki bir fabrikaya geldi. Aracını park eden Muhammed Özbakan, bugün yapacağı yüklemeyi beklemek için, geceyi garajdaki TIR'ının içinde geçirdi. Sabah saatlerinde fabrikadan yükleme yapmak için sırası gelen Muhammed Özbakan'a ulaşılamayınca, diğer şoförler merak edip aracın yanına geldi. Kapıyı açan şoförler, Özbakan tepki vermeyince, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed Özbakan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhammed Özbakan'ın cesedi, otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.

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