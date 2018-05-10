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(Görüntülü Haber) TIR önce tünel duvarına, sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce tünelin duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı. Kaza, sabah...

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce tünelin duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Seymen mevkiinde meydana geldi. Abdullah Nazmi Beşer (42) idaresindeki 34 KR 9308 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki duvara, ardından da yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hasar gören TIR'da sıkışan Abdullah Nazmi Beşer'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi, Abdullah Nazmi Başer ile TIR'da bulunan Samet Genç'e (27) ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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