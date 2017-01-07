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(Görüntülü Haber) TIR kahvehaneye girdi: 1 yaralı

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde yoldan çıkan TIR'ın kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdiği kazada, araç şoförü Erdinç Akşit yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Akhisar- Manisa Karayolu'nun 25'inci...

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde yoldan çıkan TIR'ın kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdiği kazada, araç şoförü Erdinç Akşit yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Akhisar- Manisa Karayolu'nun 25'inci kilometresi İshakçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren Erdinç Akşit'in kullandığı 34 LC 9597 plakalı TIR, yoldan çıkarak kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdi. Sadece aracın kupa kısmının işletmenin içine girdiği kazada, TIR şoförü Akşit yaralandı. Yaralı ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akşit'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kahvehanede işletmecisi Rüstem Osmancık, olayın aniden geliştiğini, bir şey anlamadıklarını belirterek, "Kahvehaneyi açtıktan 1 saat sonra kaza gerçekleşti. Her şey çok ani oldu, kahvehanede o sırada 3 müşteri bulunuyordu. Allah'tan canımıza bir şey olmadı" dedi.

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