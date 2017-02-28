(Görüntülü Haber)TIR'ın çarptığı motosikletli öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 33 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa Ataş yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaşamını yitiren Ataş'ın, çalan cep telefonunu kimse açamadı. Kaza, öğle saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen 65 yaşındaki E.V. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, iddiaya göre kavşakta Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kente mesaiye giden özel güvenlik görevlisi Mustafa Ataş yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yol kenarındaki bariyerlere çarpan kasklı sürücü Ataş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası TIR sürücüsü E.V. jandarmaya teslim olurken, ölen sürücünün bu sırada çalan telefonuna ise kimse bakamadı. Uzun süre çalan telefona cevap veren olmazken, bir süre sonra kazayı haber alan Ataş'ın mesai arkadaşları olay yerine geldi. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Ataş'ın yakınları da ölüm haberiyle sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ataş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.