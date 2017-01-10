Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( ) -ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde sebze yüklü TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'un Sungurlu İlçesi yönüne giden 49 yaşındaki İsmail Sırtlı yönetimindeki 53 DN 477 plakalı sebze yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 51 yaşındaki Ercan Sözlü'nün kullandığı 19 DZ 400 plakalı kepek yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Sırtlı ve Sözlü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor,
(Görüntülü Haber)TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( ) -ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde sebze yüklü TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan...
10 Ocak 2017 Salı 14:15
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