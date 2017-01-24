(Görüntülü Haber) TIR ile çarpışan yakıt tankeri patladı :2 ölü (3)

KONYA'da Karatay İlçesi'ne bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında TIR ile çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Olay, bugün saat 13.50 sıralarınra Karatay İlçesi'ne bağlı eskiden belde olan İsmil ile Büyükaşlama mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yakıt tankerinin, kum yüklü TIR ile çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Ardından araçlar alev topuna döndü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. Çevrede toplanan vatandaşlardan bazıları ise o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.