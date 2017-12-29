(Görüntülü Haber) TIR, dorsesi üzerinde otomobille trafikte

ADANA'da bir TIR'ın, yüklü dorsesi üzerine halatlarla bağlanan otomobille trafikte hareket halinde görenler şoke oldu. Merkez Yüreğir ilçesindeki Kışla Caddesi'nde bu sabah bir TIR şoförü malzeme yüklü dorsesinin üzerine halatlarla bağladığı otomobille trafiğe çıktı. Sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde uzun bir süre araçlarından içinde bu şekilde ilerleyen TIR, daha sonra Osmaniye yönüne otoyola girerek gözden kayboldu.