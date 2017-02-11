ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı Kent girişinde araçlara yönelik uygulama yapan polis, Nedim S. yönetimindeki 42 AIF 50 plakalı TIR’ı durdurdu. Yapılan aramada TIR’ın dorsesinde kutular içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, TIR sürücüsü Nedim S.'yi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) TIR'dan 101 bin 390 paket kaçak sigara çıktı
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 101 bin 390 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı Kent girişinde araçlara yönelik uygulama yapan polis, Nedim S. yönetimindeki...
11 Şubat 2017 Cumartesi 16:34
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