Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA-)İSTANBUL- Ankara karayolunda araç taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangında 4 otomobil yanarak hasar gördü. Sakarya'dan sıfır kilometre 9 otomobili Ankara'ya götüren TIR, Adapazarı mevkiinde otobanda ilerlerken dorsenin sağ arka lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer araç sürücülerinin uyarmasıyla TIR'ı durduran sürücüsü, bir yandan yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken diğer yandan itfaiyeden yardım istedi. Diğer sürücülerin de yangın tipleriyle söndürmeye çalıştığı alevler kısa sürede otomobillere sıçradı. Çevredekiler alevlerin bütün araçlara sıçramasını engellemeye çabalarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 4 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. TIR'ın dorsesinin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) TIR' da yangın çıktı, 4 otomobil yandı
Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA-)İSTANBUL- Ankara karayolunda araç taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangında 4 otomobil yanarak hasar gördü. Sakarya'dan sıfır kilometre 9 otomobili Ankara'ya götüren TIR, Adapazarı mevkiinde otobanda...
11 Ocak 2017 Çarşamba 10:36
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