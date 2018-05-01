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(Görüntülü Haber) TIR'da karpuz içinde eroin sevkiyatı

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin TIR'da yaptığı aramada dorsedeki karpuzların içerisine gizlenen 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin TIR'da yaptığı aramada dorsedeki karpuzların içerisine gizlenen 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine karpuz yüklü TIR'ı durdurup, aradı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, içi boşaltılan karpuzların içerisine gizlenen 126 paket halinde 65 kilo kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 5 ayında yapılan 61 operasyonda, toplam 1 ton 263 gram eroin ele geçirildiğini, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı.

 

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