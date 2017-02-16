(Görüntülü Haber) TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta polisin durdurup arama yaptığı TIR'da yapılan aramada 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, İzmir'e giden N.Ü. (48) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'a bağlı yarı römork tankerde yapılan aramada, özel bölmelere ulaşan polis, 67 bin paket kaçak sigaraya ulaştı. Polis ayrıca TIR'a bağlı yarı römork tankerin şase numarasının değişik olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü N.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.