(Görüntülü Haber) TIR'da 49 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu

IRAK'tan Türkiye'ye geçen ve Habur Sınır Kapısı'ndaki işlemleri ardından Silopi İlçesi'ne gelen TIR'da yapılan aramada, 49 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan TIR sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Irak’tan Silopi yönüne gelen gümrük mühürlü bir TIR'ı, polis kontrol noktasında durduruldu. TIR'a ait dorsenin kapaklarını mühürünü sökerek açan polis ekipleri, TIR'da gizlenmiş 49 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, T.V. adlı TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.