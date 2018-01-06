GEMLİK (Bursa), () - BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik yönüne giden Mehmet Çakırer (26) yönetimindeki 16 YJ 183 plakalı otomobil, kontrol noktasından dönüş yapmak isteyen Ertan Y. (31) yönetimindeki 34 SL 9862 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Çakırer, direksiyon başında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Mehmet Çakırer'i bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet Çakırer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
GEMLİK (Bursa), () - BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik yönüne giden Mehmet Çakırer (26) yönetimindeki...
06 Ocak 2018 Cumartesi 08:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.