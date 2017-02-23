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(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan otomobil devrildi

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından refüje çarparak devrildi, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Ali Turkan...

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından refüje çarparak devrildi, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Ali Turkan yönetimindeki 27 KH 663 plakalı otomobil kontrolden çıktı ve önünde ilerleyen Kadir Özbudak idaresindeki 63 TK 806 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, kontrolden çıkan otomobil refuje çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, hasar oluşan otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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