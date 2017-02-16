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(Görüntülü Haber) Tıp öğrencisi Tuğba'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğba Alaş'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 57 yaşındaki Mevlüt Kürtün'ün yargılanmasına başlandı. Mahkeme, kaza yerinde keşif...

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğba Alaş'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 57 yaşındaki Mevlüt Kürtün'ün yargılanmasına başlandı. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında 22 Ekim 2016'da meydana gelen kazada, Mevlüt Kürtün yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklette bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş hayatını kaybetti. Antakya Kuzah LGBTİ (Lezbiyen Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) Topluluğu kurucu üyesi olan, müzik tutkunu, amatör fotoğrafçı, doğayı ve hayvanları çok seven Alaş'ın ölümüne neden olan tutuksuz sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Mevlüt Kürtün ile tarafların avukatları katıldı. Kazayla ilgili bilirkişi raporu alınması ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verilip, duruşma ertelendi. Duruşma çıkışında bir araya gelen Tuğba Alaş'ın okul arkadaşları, beyaz önlüklerini giyip, 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan sınıf arkadaşı Büşra Şudut, "Tuğba, Türkiye'de zorlu sınav koşullarını aşarak tıp fakültesini kazanma başarısını göstermiş, çalışkan bir öğrenciydi. Psikiyatr hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını atmıştı. Aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almış bir öğrenciydi. Öğrenci örgütleri ve kadın dayanışması içerisinde yer almış, Antakya Kuzah LGBTİ topluluğunun kurucusu olmuş, aydınlığa çevirmek için mücadele etmiştir" dedi.

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