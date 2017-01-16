Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İstanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yoları'nın TK-2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRC kuyruk tescilli uçağı Dalaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra yıldırım isabet etti. Airbus 321 tipi uçak Dalaman Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı'ndan havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
(Görüntülü Haber) THY uçağına yıldırım isabet etti
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İstanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yoları'nın TK-2552 sefer sayılı Airbus...
16 Ocak 2017 Pazartesi 15:05
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