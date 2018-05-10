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(Görüntülü Haber)THY UÇAĞINA KUŞ ÇARPTI; 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Pist kontrolü nedeniyle iki uçak pas geçmek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye...

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Pist kontrolü nedeniyle iki uçak pas geçmek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, Üsküp'ten İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın TK1004 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına saat 11:43'de Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz şekilde iniş yaparken pist kontrolü sırasında THY'nin 1018 sefer sayılı Priştina ve SV259 sefer sayılı Suudi Arabistan Havayolları'nın Medine'den İstanbul'a gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kuşa çarpan THY pilotu ile Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında konuşmalar şu şekilde kayıtlara yansıdı: "Efendim son yaklaşmada kuş çarptı.Pist içinde düşmüş olabilir. Kontrol edilmesini sağlar mısınız" Görüntü dökümü Ses kaydı

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