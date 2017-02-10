(Görüntülü Haber) Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK/KÖRFEZ (Kocaeli), () - ADANA'da belediye meclis üyesini öldürmesi için para almasına rağmen saldırıyı gerçekleştirmeden ortadan kaybolan Hasan İlker Yılmaz, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde başından vurularak öldürüldü. Yılmaz'ı öldüren tetikçi ile azmettiren kişi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Geçen yıl 8 Kasım tarihinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde su birikintisinin yanında, başına ateş edilerek öldürülen Hasan İlker Yılmaz'ın cesedi bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, Hasan İlker Yılmaz'ın cebinde bulunan içerisinde bir miktar esrarın bulunduğu kağıtta yazılı olan isimden yola çıktı. Jandarma, Mayıs ayında Adana'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP'li belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a silahlı saldırıyı planlayan Mehmet N.T.'nin, saldırıyı önce Hasan İlker Yılmaz'a yaptırmak istediği, ancak onun parayı alarak kaçması üzerine, Yılmaz'ı öldürmesi için Hilmi S.'yi görevlendirdiğini tespit etti. Jandarma, Mehmet N.T.'nin Mersin'de, Hilmi S.'nin ise Adana'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonlarla 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet N.T. ile Hilmi S. Kocaeli Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 2 kişi sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. İsmail Hakkı Gözübatık'a saldırıyı gerçekleştiren bir başka kişi ise daha önce tutuklanmıştı.