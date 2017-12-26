Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar ses üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. İncelemenin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri tersaneden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Tersanede “Patlama" hareketliliği (2)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar...
26 Aralık 2017 Salı 17:43
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