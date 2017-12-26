Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi.
(Görüntülü Haber) Tersanede "patlama" hareketliliği (1)
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi...
26 Aralık 2017 Salı 16:59
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