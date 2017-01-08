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(Görüntülü Haber)Ters şeride giren otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, ters şeride giren otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne seyir halinde...

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, ters şeride giren otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne seyir halinde olan 64 yaşındaki Hikmet Çekiçci idaresindeki 35 HE 944 plakalı hafi ticari araç, ters yönden gelen 24 yaşındaki Mustafa Karaboğa yönetimindeki 35 DC 9464 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hikmet Çekiçci ile eşi 56 yaşındaki Gönül Çekiçci, otomobil sürücüsü Karaboğa ve yanındaki arkadaşı Muammer Memiş yaralandı. Kazayı gören çevredekiler 4 yaralının da araçlarda sıkışmasıyla durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Çekiçci çifti Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Karaboğa, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Memiş ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobildeki iki kişinin "Burada ne oldu, kim kaza yaptı" demesi dikkat çekerken, otomobilde alkol şişeleri görüldü. Kazayı gören görgü tanığı taksi şoförü Himmet Akduman otomobilin ters şeritten geldiğini belirtti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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