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(Görüntülü Haber) Ters dönen aracın altında kalan sürücüyü kurtarmaya vatandaşın çabası yetmedi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşlar takla atan otomobilin altında sıkışarak ölen sürücüyü çıkartmak için uzun süre mücadele...

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşlar takla atan otomobilin altında sıkışarak ölen sürücüyü çıkartmak için uzun süre mücadele etti. Kaza, bugün Erzincan-Sivas Karayolu’nun 100'üncü kilometresi Çatalçam Kavşağı’nda meydana geldi. Erzincan’dan Sivas yönüne gitmekte olan Yaşar Keskin yönetimindeki 24 DT 513 plakalı kamyonet, Çatalçam Köyü yönünden anayola çıkan Turan Kumbar kullandığı 44 PK 588 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın şiddeti ile orta refüje çıkarak takla attı. Aracın altında sıkışan sürücü Turan Kumbar'a ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, tüm çabalar rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı. Kısa süre sonra kaza yerine gelen 112 sağlık ekibi sürücüye müdahale etmesine rağmen 59 yaşındaki Turan Kumbar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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