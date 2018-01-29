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(Görüntülü Haber) Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak bulundu

Murat VAROL- KİLİS,() Suriye'nin Afrin kenti kırsalında YPG'li teröristler tarafından revir olarak kullanılan sığınak bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan...

Murat VAROL- KİLİS,() Suriye'nin Afrin kenti kırsalında YPG'li teröristler tarafından revir olarak kullanılan sığınak bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak buldu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek buradaki tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavi edildikleri ifade edildi.

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