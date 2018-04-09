ANKARA () Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Cudi'de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme ele geçirildi. Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınakta çok sayıda sıhhi malzeme ele geçirildi.
(Görüntülü Haber) Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınak tespit edildi
ANKARA () Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Cudi'de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme...
09 Nisan 2018 Pazartesi 13:30
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