(Görüntülü Haber) Teröristin yakalandığı sırada çevrede yaşanan hareketlilik
17 Ocak 2017 Salı 16:05
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