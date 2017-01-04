Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar güne 3.59 lira ile rekora yakın başladı
Dolar rekor üzerine rekor kırıyor
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor

(Görüntülü Haber) Teröristin İzmit otogarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi

İSTANBUL Ortaköy'de ünlü gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin, İzmit otogarı civarında görüldüğü iddiası polisi alarma...

İSTANBUL Ortaköy'de ünlü gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin, İzmit otogarı civarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi. Polisin otogar ve çevresinde yaptığı aramalarda teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı. Bu akşam saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yürüyen bir kişinin Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişiye benzediğini iddia etti. Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca terörle mücadele, asayiş ve yunus ekipleri de sevk edildi. Polis otogarın çevresinde ve içerisinde yaptığı aramalarda teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55