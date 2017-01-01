İSTANBUL Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor.
(Görüntülü Haber) Teröristin gece kulübüne giriş anı güvenlik kamerasında
Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor.
01 Ocak 2017 Pazar 04:12
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