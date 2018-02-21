(Görüntülü Haber) Terör propagandası şüphelisi 3'ü HDP'li 6 kişi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da sosyal medyada, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü HDP'li 6 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik harakette bulunanlara yönelik 14 Şubat Çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri Zeki A., Seçkin K. ve HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu üyesi Haluk A. ile Yavuz Ö., Murat Ç. ve Güner K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. FOTOĞRAFLI