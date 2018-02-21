Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da sosyal medyada, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü HDP'li 6 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik harakette bulunanlara yönelik 14 Şubat Çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri Zeki A., Seçkin K. ve HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu üyesi Haluk A. ile Yavuz Ö., Murat Ç. ve Güner K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü Haber) Terör propagandası şüphelisi 3'ü HDP'li 6 kişi adliyede
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da sosyal medyada, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri...
21 Şubat 2018 Çarşamba 17:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.