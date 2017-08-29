Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'de, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinde ve Menemen ilçesinde terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP propagandası yapan kişiler tespit edildi. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ala geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Terör örgütü propagandasına 16 gözaltı
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'de, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube...
29 Ağustos 2017 Salı 10:01
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