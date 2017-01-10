(Görüntülü Haber) Terör örgütü PKK üyeliğinden arananan şüpheli yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 44 yaşındaki İ.G., adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İ.G.'nin Karabük'te olduğu belirlendi. İ.G., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı Köyü'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.G., jandarmadaki sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.