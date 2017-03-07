(Görüntülü Haber) Terminalde 'Kan davası' cinayeti güvenlik kameralarında

Zafer KUMRU / ERZURUM,() Erzurum'un Pasinler ilçesi'nde 25 yaşındaki Enis A., babasının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 44 yaşındaki Melik Kurt'u otobüs terminalinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet anı terminalin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 5 Şubat günü saat 15.15 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otogardaki güvenlik kameralarını incelediğinde cinayetin nasıl işlendiğini aydınlattı. Katil zanlısı Enis A.'nın olay öncesi otogarın peron kısmına gelip bir süre burada bekleyen Kurt'u takip ettiği gözlendi. Zaman zaman telefonla konuşup sağa sola hareket eden ve heyecanlı olduğu gözlenen Enis A. olay sırasında terminalin içerisine girmeye hazırlanırken arkasından hızla koşup Kurt'u cebinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurarak yere düşürdü ve ardından birkaç el ateş ederek öldürdü. Onlarca kişinin gözü önünde gerçekleştirilen cinayet anında çevredekilerin korkuları, saldırganın kaçısı ve bızalarının da hemen cep telefonlarına sarılıp olayı görüntülemeye çalışması da kamera yansıdı.