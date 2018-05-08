(Görüntülü Haber) Terhisine 13 gün kalan askeri bıçakla öldüren kişi asker kaçağı çıktı (3)

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  GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Müfit ONBAŞI / Ankara Çubuk () Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden...

 

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Müfit ONBAŞI / Ankara Çubuk () Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi.

Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, önce babaevinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze Çubuk Merkez Camii’ne götürüldü. Türk bayraklarıyla donatılan ilçede cenaze namazını kıldıran Çubuk Vaizi Hüseyin Dinler, asker için helallik istedi.

Cenaze törenine, Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, STK temsilcileri, birçok siyasetçi, asker ve emniyet personeli, Nuh Tufan Öztürk’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Nuh Tufan Öztürk’ün babası Necmi, annesi Hacı Kadın, ağabeyi Arif ve Şevket ile ablası Ayfer cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadılar.

Cenaze namazının ardından Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, Paşa Mezarlığı'nda tekbirlerle ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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