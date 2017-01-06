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(Görüntülü Haber) Temel çukuruna düşen işçi, vinçle kurtarıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 metre yükseklikten inşaatın temelindeki beton zemine düşerek yaralanan 38 yaşındaki Fatih Kaya, vinçle çıkarıldı. Eskihisar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 metre yükseklikten inşaatın temelindeki beton zemine düşerek yaralanan 38 yaşındaki Fatih Kaya, vinçle çıkarıldı. Eskihisar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Fatih Kaya, geçen çarşamba günü dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat temelinin beton zemine düştü. Çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Kaya için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçinin düştüğü yerden çıkarılması için sağlık ekipleri ve iş arkadaşları seferber oldu. Sedyeye alınarak hareket etmemesi için sıkıca bağlanan Fatih Kaya, daha sonra vinç yardımıyla yukarı çekildi. Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Fatih Kaya'nın boynunda ve belinde kırıklar tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Fatih Kaya'nın tedavisi sürüyor. Diğer yandan Fatih Kaya'nın vinçle kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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