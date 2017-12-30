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(Görüntülü Haber) TEM'de zincirleme kaza, 1 ağır yaralı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç içinde sıkışan 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı da sabah saatlerinde...

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç içinde sıkışan 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı da sabah saatlerinde bir süreliğine olumsuz etkilendi. Kaza, Beykoz Kavacık'ta sabah saat 04:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde, 34 PC 5701 plakalı otomobil sağ şeritte bilinmeyen bir sebeple durdu. Önce aracın durduğunu farkedemeyen 34 KE 4449 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Hemen ardından da 34 AGC 021 plakalı otomobil kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI Kaza anında 34 KE 4449 plakalı otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından kaza mahalinde yapıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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