(Görüntülü Haber) TEM'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () TEM Otoyolu Ankara istikametinde motosiklet bariye çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 54 LC 552 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Hakan Tezcan'ın kontrolünden çıktı. Otoyolun orta kısmındaki bariyere çarpan motosiklet devrildi. Çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan sürücü Hakan Tezcan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Tezcan'ı ambulans ile Kurtköy'de özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Hakan Tezcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM de kısa süreli yoğunluk yaşandı. Trafik kazalı motosikletin çekilmesinin ardından normale döndü.