(Görüntülü Haber) TEM'de kaza; 2 ölü (2)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle olduğu belirtilen kazada ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği noktanın biraz ilerisinde de 5 aracın karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi. Meydana gelen her iki kaza nedeniyle tarikte yoğunluk yaşandı.