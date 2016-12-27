Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle olduğu belirtilen kazada ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği noktanın biraz ilerisinde de 5 aracın karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi. Meydana gelen her iki kaza nedeniyle tarikte yoğunluk yaşandı.
(Görüntülü Haber) TEM'de kaza; 2 ölü (2)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle olduğu belirtilen kazada ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın...
27 Aralık 2016 Salı 09:29
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