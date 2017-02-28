Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...

(Görüntülü Haber) Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, girdikleri daireden televizyon çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay,...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, girdikleri daireden televizyon çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, geçen cumartesi günü saat 01.00'de, Zeytinköy Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Birinci kattaki apartın önüne gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Sonra biri gözcülük yaptı, diğeri ise duvarı atlayarak balkondan daireye girdi. Elinde televizyonla çıkan zanlı, gözcülük yapan suç ortağına balkondan televizyonu verdi. Daha sonra iki kişi, çaldıkları televizyonu duvarın altına gizledikten sonra çevreyi tekrar kontrol edip, kimsenin olmadığını görünce çaldıkları eşyayı da yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlığı fark eden apart sahibi Bekir Göksu durumu, polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yüzleri yansıyan hırsızların parmak izlerinden yola çıkan polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.