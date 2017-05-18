(Görüntülü Haber) Telefonlu dolandırıcılar terminalde yakalandı

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp FETÖ ve kuyumcu soygunu bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, 15 Mayıs'ta Yunus Emre Mahallesi'nde oturan S.K.'yı arayarak adının ve bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını önere sürerek, bunun önlenmesi için eve gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Kısa süre sonra eve gelen dolandırıcılar evde bulunan 7 bin 400 TL, 1050 Euro ve 1 çeyrek altını aldı. Dün ise Kılavuz Mahallesi'nde yaşayan A.K'yi arayan dolandırıcılar 'Adınız kuyumcu soygununa karışmış' diyerek eve gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Kısa bir süre sonra eve gelen her iki dolandırıcılık olayının süphelileri V.K. (23) ve A.E. (20) paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Para ve ziynet eşyalarını polis sandıkları kişilere veren iki kişi, polisi aradı. Bunun üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliler V.K. ve A.E.'yi kaçmaya çalışırken otobüs terminalinde yakaladı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.