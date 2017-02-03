(Görüntülü Haber) Telefoncudan 6 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde, kar maskeli 4 kişinin, telefoncu dükkanından 6 dakika içerisinde yaklaşık 20 bin TL'lik telefon ve elektronik eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6236 Sokak'ta meydana geldi. Gün içerisinde keşif yaptıkları Yüksel Yaramış'a ait telefoncu dükkanına giren kar maskeli 4 kişi, yanlarında getirdikleri fırça ve kova ile güvenlik kamerasını devre dışı bıraktı. Daha sonra alarmı sökerek su dolu kovanın içerisine atan şüpheliler, işyerinin kepek kilitlerini ve kapısını kırıp içeri girdi. Yaklaşık 6 dakika içerisinde şüpheliler, 20 bin TL değerindeki bilgisayar, televizyon ve cep telefonu malzemelerini çalarak kaçtı. Sabah işyerine gelen Yaramış, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, işyerinin içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşyeri sahibi Yüksel Yaramış, yaklaşık 20 bin TL zararının olduğunu belirterek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.