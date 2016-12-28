(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcısını polise yakalattı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de oturan S.G., telefonda kendisini polis olarak tanıtıp oğlunun isminin FETÖ soruşturmasında geçtiğini söyleyerek para isteyen dolandırıcı ve 2 arkadaşını, polis ile işbirliği yaparak yakalattı. S.G.'yi cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Oğlunuzun adı FETÖ soruşturmasında geçiyor. Bankada paranıza el konulmaması için bize vermeniz gerekiyor" diyerek para talep etti. Durumdan şüphelenen S.G., telefonu kapattıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ile işbirliği yapan S.G., seri numaraları alınan 15 bin lirayı kendisini arayan kişiye vermek için buluşma noktasına gitti. S.G., belediye meydanındaki parkta yanında oturan şüpheliye parayı verdiği sırada polis baskın yaptı. Şüpheli H.A. polis tarafından suçüstü yakalanırken, işbirliği yaptığı S.B. ve A.D. de Bolu'da otomobille kaçarken polisin kovalaması sonucu yakalandı. Daha önce de Düzce'de aynı yöntemle bir kadının 20 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.