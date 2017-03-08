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(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcılarının eğlence görüntüleri

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da tutuklanan telefon dolandırıcılığı liderlerinden Cuma Arslan'ın sosyal medyada yayınladığı eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Alkol alan arkadaşlarının Arslan'a 'kontör Cuma' ve 'dolandırıcılık...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da tutuklanan telefon dolandırıcılığı liderlerinden Cuma Arslan'ın sosyal medyada yayınladığı eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Alkol alan arkadaşlarının Arslan'a 'kontör Cuma' ve 'dolandırıcılık kralı' diye seslenmeleri dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşlara, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak milyonlarca lira para dolandıran 8 ayrı şebekeye operasyon düzenledi. Adana merkezli 15 ilde 100 adrese yapılan baskınlarda 46 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da yakalanan ve Adana'da tutuklanan şebeke liderlerinden Cuma Arslan ile 5 arkadaşının boş bir arazide alkol alıp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Alkolün etkisinde olan Cuma Arslan ile 5 arkadaşı, Arapça müziğin ritmine ayak uydurmaya çalışırken ayakta durmakta güçlük çekti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kendi aralarında sohbet ederken Cuma Arslan'a 'kontör Cuma', 'dolandırıcılar kralı' diye seslenin arkadaşlarının alaycı gülüşleri de dikkat çekti. Bir kişinin elindeki çatalı arkadaşının ağzına yaklaştırıp mikrofon gibi tutarak röportaj taklidi yapması, onun da 'Cuma Bey çok dürüst' sözleri de görüntülere yansıdı.

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