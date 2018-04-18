(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcıları tutuklandı

Engin ANAK ALANYA(Antalya) () Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadının, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 16 bin eurosunu alan ve polisin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aynı yöntemle bir kişiden daha 33 bin euro aldığı ortaya çıktı. Alanya'da oturan S.B. adlı kadını 9 Nisan günü telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. S.B.'yi ertesi gün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B.'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde önlem aldı. Polis, parayı almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) olaya karıştığını ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı. TUTUKLANDILAR Ahmet D. ve Adnan N., Mustafa T.'nin aynı yöntemle bir kişiden daha 33 bin euro aldığı ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri Alanya sulh ceza hakimliğince tutuklandı.