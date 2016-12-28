(Görüntülü Haber) Telafer- Hatay hattını 40 günde ölüm ve doğumlarla aştılar (2)

KİLİS'E GÖNDERİLDİLER Hatay'ın Kırıkhan İlçesine gelen 300 Telafer Türkmeni, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından yapılan kıyafet ve gıda yardımı sonrası Hatay ve Kilis valiliklerinin koordinesiyle otobüslerle Kilis'e gönderildi. Kilis'teki Türkiye Diyanet Vakfı Kampı'na gönderilen Türkmenlerden biri, "Biz günlerdir yağmur ve bataklık içinde zulümden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Orada bir vatanımız kalmadı, bizi geri göndermesinler" dedi.