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(Görüntülü Haber) Telabyad'daki silah sesleri, Akçakale'de tedirginliğe yol açtı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki silah sesleri tedirginliğe neden oldu. Güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı. Akçakale'nin karşısında...

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki silah sesleri tedirginliğe neden oldu. Güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı.

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentinde akşam saatlerinde yoğun silah sesleri duyuldu. Sınır hattındaki Hürriyet Mahallesi'nden duyulan silah sesleri Akçakale’de tedirginliğe yol açtı. Güvenlik güçleri, Telabyad’daki silah sesleri nedeniyle sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.

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