(Görüntülü Haber) Telabyad'a asılan terör örgütü flamaları yenilendi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentine asılan terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi.



Akçakale'nin karşısında bulunan PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, daha önce terör örgütünü simgeleyen flamalar asılmıştı. Akçakale'den de görülen ve zamanla yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.



Telabyad'a daha önce de ABD bayrakları asılmıştı.



