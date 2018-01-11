(Görüntülü Haber) Tel örgülerin üzerinden atlayan kadın, 3 çuval odun çaldı
KONYA'da bir kadının, tel örgülerin üzerinden atlayarak girdiği kömür ve odun satılan işyerinin bahçesinden 3 çuval odunu çalması güvenlik kameraları ile görüntülendi. Olay, geçen 1 Ocak günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu...
11 Ocak 2018 Perşembe 12:15
KONYA'da bir kadının, tel örgülerin üzerinden atlayarak girdiği kömür ve odun satılan işyerinin bahçesinden 3 çuval odunu çalması güvenlik kameraları ile görüntülendi. Olay, geçen 1 Ocak günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kavaklıyazı'ya ait kömür ve odun satan işyerine otomobille gelen 1'i kadın 3 şüpheli, önce etrafı gözetledi. Erkekler dışarıda gözcülük yaparken, kadın yaklaşık 2.5 metre yüksekliğindeki tel örgülerden atlayarak içeri girdi. Bir süre içeriyi kontrol eden kadın şüpheli, bahçedeki odun çuvallarını tek tek alarak tel örgülerinin dışarısında bekleyen erkek şühlelilere verdi. 45 lira değerindeki 3 çuval odunu alan kadın, daha sonra içeri girdiği gibi tel örgülerden atlayıp, otomobille kaçtı.
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